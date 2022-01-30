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Вбивство сімейної пари у Київський області: що відомо про жертви

Автор: Артур Родивилов

Сімейна пара, яку зарізали в Київській області, займалася бізнесом. Розглядається версія замовного вбивства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Тіла загиблих 1972 і 1976 року народження з ножовими пораненнями були виявлені в автомобілі. За попередніми даними, подружжя приїхало з Волинської області і торгувало пиломатеріалами.

Раніше повідомлялося, що на місце події прибули начальник поліції області Андрій Нєбітов, працівники карного розшуку, слідства, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби.

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Київполиция