Вбивство "Сармата": більшість підозрюваних випустили з-під варти

Бердянський міськрайонний суд змінив запобіжний захід для чотирьох фігурантів справи вбивства ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат". Їх відпустили під домашній арешт.

Про це повідомляє hromadske.

Запобіжний захід змінили обвинуваченим Михайлу Сігіді, Миколі Ломаці, Олександру Обухову, Максиму Влидимиренкову. Захист фігурантів просив для них нічний домашній арешт.

Адвокат дружини "Сармата" Тетяни Олешко Дмитро Бубнов назвав таке рішення суду "передчасним".

"Ми та прокурор просили продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ми вважаємо і прокурор заявляв про це у своєму клопотанні, що існують усі ризики, які ним були озвучені - це переховування, тиск на розслідування, створення алібі, зустріч з ще невстановленими у даній справі особами, тиск на потерпілих та свідків будь-яким чином, щоб вони змінили свідчення", - сказав адвокат.

Захист обвинувачених стверджує, що підзахисний Михайло Сігіда не визнає своєї провини і планує це доводити у суді. Тікати він не збирається.

Свою причетність до злочину заперечують усі сім підозрюваних, окрім Артема Матюшина - обвинуваченого стрілка. Останній у минулих засіданнях просив відпустити усіх, окрім нього

Водночас суд продовжив тримання під вартою іншим фігурантам - Віктору Власюку, Артему Матюшину, Денису Зеленкіну, Тарасу Мовчану, Сергію Смірнову, Руслану Кузнєцову, а Євгену Бродському продовжили нічний домашній арешт.

Загалом у справі 11 фігурантів, серед обвинувачених в організації та вчиненні вбивства Віталія Олешка семеро людей: Михайло Сігіда, Євген Бродський, Віктор Власюк — ймовірні організатори злочину; Артем Матюшин, Володимир Обухов, Микола Ломака, Максим Владимиринков — ймовірні виконавці. Ще двоє, ймовірно могли стежити за "Сарматом" напередодні вбивства, члени так званої групи Власюка - Денис Зеленкін і Тарас Мовчан.

Нагадаємо, Віталія Олешка вбили невідомі прямо в нього у дворі 31 липня 2018 року в Бердянську.