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Вбивство дитини: ДБР зібрало лише покази свідків про сп'яніння поліцейських

Новини » Надзвичайні події    05.06.2019 - 17:29
Вбивство дитини: ДБР зібрало лише покази свідків про сп'яніння поліцейських
Фото: Роман Труба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Біологічні зразки у поліцейських не відібрані

Державне бюро розслідувань зібрало лише покази про те, що підозрювані у вбивстві дитини поліцейські перебували у стані алкогольного сп'яніння. Про це заявив голова ДБР Роман Труба під час засідання правоохоронного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він підтвердив, що у підозрюваних не були взяті біологічні зразки для проведення тесту на алкоголь.

"Зразки не були застосовані до теперішнього часу. У нас достатньо показів свідків, які свідчать, що вони розпивали спиртні напої", - заявив Труба.

За словами народного депутата Олени Сотник, через відсутність біологічних тестів алкогольне сп'яніння підозрюваних у суді довести буде неможливо.

"Ви розумієте, що алкогольне сп’яніння із засвідченням осіб неможливо буде довести в суді? Це буде означати, що основна обтяжуюча обставина злочину в суді відпаде. Є стаття Кримінального процесуального кодексу, яка дає слідчим можливість примусово відбирати біологічні зразки. Чи подавалось таке клопотання слідчими? Якщо ні, то я вже зараз можу сказати, що ви майже розвалили справу", - заявила Сотник у ході засідання комітету.

Нагадаємо, Труба заявив, що кримінальну справу про вбивство поліцейськими 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому направлять до суду протягом шести місяців.

Як писало РБК-Україна раніше, у ДБР допускають, що вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейські здійснили за допомогою дрібнокаліберної гвинтівки. Зараз зброю шукають.

Підкреслимо, ДБР відкрило кримінальну справу за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції.

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Новини України полицияпреступленияРоман ТрубаДБР
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