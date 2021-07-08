Вбивство президента Гаїті: тимчасовий прем'єр оголосив, що він тепер головний

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Жозеф заявив, що він тепер головний в країні і оголосив воєнний стан. Це сталося після жорстокого вбивства президента Гаїті Жовенеля Мойза в його резиденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

"Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої країни і для нашого народу

Жозеф розповів про подробиці вбивства президента і заявив, що тепер він буде правити в Гаїті. Джозеф припустив, що він візьме на себе командування тільки тимчасово, і закликав до президентських виборів, "щоб просунути країну вперед".

Нагадаємо, що президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.

Раніше повідомлялося, що у Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза. Про це заявили після засідання міністрів.

Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.