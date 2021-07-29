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Вбивство президента Гаїті: прем'єр планує якнайшвидше провести вибори

Автор: Наталья Скороход

Новий прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі заявив про те, що уряд планує створити умови для проведення президентських виборів. Оскільки країна позбулася президента, то вибори повинні пройти якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Генрі підтвердив, що уряд робить все можливе, щоб президентські вибори пройшли якомога швидше.

"Місія цього уряду полягає в тому, щоб якомога швидше підготувати умови для проведення виборів", - сказав він на прес-конференції.

Нагадаємо, що тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Клод Жозеф пішов у відставку. Він очолив уряд після вбивства президента, але західні країни наполягали на призначенні Аріеля Генрі.

Раніше повідомлялося, що дружина вбитого президента Гаїті зробила заяву.

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