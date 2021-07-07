Вбивство президента Гаїті: перша леді теж померла від поранень

Дружина вбитого президента Гаїті Жовенеля Мойза померла від отриманих ран. У ніч на середу на їх резиденцію напали невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Diario Libre .

Повідомляється, що інформацію про смерть першої леді Мартін Моіз підтвердив президент Олімпійського комітету Гаїті Ханс Ларсен.

Зазначимо, президент Гаїті Жовенель Моіз був убитий озброєними людьми, які напали на його резиденцію в районі Пелерин в Порт-о-Пренсі. Його дружину госпіталізували з вогнепальними пораненнями, але, як виявилося, врятувати її не вдалося.

Як заявив прем'єр-міністр Клод Жозеф, нападники спілкувалися один з одним іспанською мовою. На даний момент піжнародний аеропорт в Порт-о-Пренсі не приймає рейси.