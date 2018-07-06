Вбивство поліцейського в Києві: правоохоронці затримали підозрюваного

Поліцейські затримали можливого підозрюваного в розстрілі поліцейського в Києві
Правоохоронці сьогодні, 6 липня, затримали можливого підозрюваного у вбивстві співробітника Національної поліції, яке відбулося вчора, 5 липня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Він затриманий, можливо підозрюваний. Зараз збирається доказова база", - повідомило джерело.
Нагадаємо, у Києві вчора, 5 липня, застрелили співробітника Національної поліції. Поліція відпрацьовує кілька робочих версій. Одна з них - це вбивство, вчинене з метою пограбування. Інша - вбивство, пов'язане зі службовими обов'язками, які потерпілий виконував. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, Дмитро Глушак з 1995 року працював у кримінальній поліції Національної поліції.