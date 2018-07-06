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Вбивство поліцейського в Києві: правоохоронці затримали підозрюваного

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 14:02
Ілюстративне фото (Pixabау)
Ілюстративне фото (Pixabау)

Поліцейські затримали можливого підозрюваного в розстрілі поліцейського в Києві

Правоохоронці сьогодні, 6 липня, затримали можливого підозрюваного у вбивстві співробітника Національної поліції, яке відбулося вчора, 5 липня. Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він затриманий, можливо підозрюваний. Зараз збирається доказова база", - повідомило джерело.

Нагадаємо, у Києві вчора, 5 липня, застрелили співробітника Національної поліції. Поліція відпрацьовує кілька робочих версій. Одна з них - це вбивство, вчинене з метою пограбування. Інша - вбивство, пов'язане зі службовими обов'язками, які потерпілий виконував. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, Дмитро Глушак з 1995 року працював у кримінальній поліції Національної поліції.

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Теги публікації: Київ, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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