Вбивство поліцейського в Дніпрі: підозрюваного взяли під варту

Підозрюваному у вбивстві поліцейського в Дніпрі обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Затриманим виявився 49-річний раніше не судимий житель Дніпра.

"У Дніпрі підозрюваному у вбивстві поліцейського обрано запобіжний захід. 49-летнегомужчину взяли під варту в залі суду терміном на 60 діб без права внесення застави", - повідомили в МВС.

Зазначимо, у Дніпрі 19 червня чоловік вчинив розбійний напад, під час якого викрав 4 мільйони гривень. Під час того, як поліцейські намагалися доставити підозрюваного у відділення поліції, чоловік двічі вистрілив з пістолета у сидячого поруч поліцейського Даривна Постуданского. Той від отриманих ран помер, при цьому встигнувши надіти на стріляв наручники.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу за посягання на життя співробітника правоохоронного органу, підозрюваному загрожує довічний термін.

Також РБК-Україна писало, що 10 червня у Чернівецькій області чоловік, намагаючись втекти від правоохоронців, поранив двох поліцейських з пістолета.