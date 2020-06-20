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Вбивство поліцейського в Дніпрі: підозрюваного взяли під варту

Новини » Суспільство     20.06.2020 - 17:39
Вбивство поліцейського в Дніпрі: підозрюваного взяли під варту
Фото: чоловік у наручниках (РБК-Україна)

Підозрюваного взяли під варту на 60 днів без права внесення застави

Підозрюваному у вбивстві поліцейського в Дніпрі обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Затриманим виявився 49-річний раніше не судимий житель Дніпра.

"У Дніпрі підозрюваному у вбивстві поліцейського обрано запобіжний захід. 49-летнегомужчину взяли під варту в залі суду терміном на 60 діб без права внесення застави", - повідомили в МВС.

У Дніпрі підозрюваному у вбивстві поліцейського розібрали запобіжний захід

У Дніпрі підозрюваному у вбивстві поліцейського розібрали запобіжний захід 49-річного чоловіка взяли під варту в залі суду строком на 60 діб без права внесення застави. Затриманим виявився раніше не судимий житель м. Дніпро. Нагадаємо: ввечері 19 червня під час затримання підозрюваний вбивши співробітника поліції. В ході обшуку в його автомобілі вилучили сумку з грошима, яку зловмисник забравши під час скоєння розбійного нападу. Також на місці злочину виявили пістолет Макарова, з якого чоловік стріляв у поліцейського. Національна поліція України Поліція Дніпропетровської області

Опубліковано МВС України Субота, 20 червня 2020 р.

Зазначимо, у Дніпрі 19 червня чоловік вчинив розбійний напад, під час якого викрав 4 мільйони гривень. Під час того, як поліцейські намагалися доставити підозрюваного у відділення поліції, чоловік двічі вистрілив з пістолета у сидячого поруч поліцейського Даривна Постуданского. Той від отриманих ран помер, при цьому встигнувши надіти на стріляв наручники.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу за посягання на життя співробітника правоохоронного органу, підозрюваному загрожує довічний термін.

Також РБК-Україна писало, що 10 червня у Чернівецькій області чоловік, намагаючись втекти від правоохоронців, поранив двох поліцейських з пістолета.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ДніпроФК Дніпрополициямера пресечения
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