Вбивство поліцейського у Дніпрі: відкрито кримінальне провадження

Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення

Поліція Дніпра відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства поліцейського 19 червня. Зловмиснику загрожує довічне.

Про це повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська, пише "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що підозрюваного затримали. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). За цією статтею зловмисник може отримати довічне ув'язнення.

Заступник глави МВС Антон Геращенко уточнив, що старший лейтенант поліції Дарвін Потуданскій загинув під час затримання грабіжника, підозрюваного в збройному викраденні 4 млн гривень. Він отримав два вогнепальні поранення. Поліцейському було 30 років.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі 19 червня під час затримання підозрюваного у розбійному нападі був застрелений співробітник поліції.

Нагадаємо, 10 червня у Чернівецькій області затримали чоловіка, який намагався втекти від правоохоронців та поранив двох із них.

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Автор: Инна Собора