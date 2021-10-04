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Вбивство поліцейського в Чернігові: суд заарештував усіх підозрюваних

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд Чернігова 4 жовтня заарештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського. Під час досудового розслідування вони перебуватимуть у СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Дії чотирьох нападників кваліфіковано за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Вчинок ще одного фігуранта кримінальної справи кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) КК України.

Фото: суд заарештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові (cn.npu.gov.ua)

Раньше суд Чернігова заарештував на 60 діб першого підозрюваного у вбивстві поліцейського.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня в Чернігові в мікрорайоні Масани група молодих людей побила двох поліцейських. Один з них помер на місці, інший знаходиться в реанімації.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниЧернігів