Вбивство поліцейського в Чернігові: суд заарештував усіх підозрюваних

Суд Чернігова 4 жовтня заарештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського. Під час досудового розслідування вони перебуватимуть у СІЗО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.
Дії чотирьох нападників кваліфіковано за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Вчинок ще одного фігуранта кримінальної справи кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) КК України.
Фото: суд заарештував усіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові (cn.npu.gov.ua)
Раньше суд Чернігова заарештував на 60 діб першого підозрюваного у вбивстві поліцейського.
Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня в Чернігові в мікрорайоні Масани група молодих людей побила двох поліцейських. Один з них помер на місці, інший знаходиться в реанімації.