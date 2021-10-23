Вбивство поліцейського в Чернігові: з'явилися два нових фігуранта - патрульні

У справі про вбивство поліцейського в Чернігові з'явилися два нових фігуранта. Це два патрульних поліцейських Чернігова, яким повідомлено про підозру у явному залишенні без допомоги інших поліцейських, один з яких згодом помер.

"За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками - поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці", - йдеться в повідомленні.

Обвинувачені правоохоронці не припинили виявленого правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, враховуючи кількість нападників, перебували в загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, в результаті чого один з них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні.