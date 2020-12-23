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Вбивство поліцейських у Франції: стрілка знайшли мертвим

Автор: Игорь Литвиненко

Французькі поліцейські завершили пошуки 48-річного чоловіка, який застрелив трьох жандармів поблизу міста Сен-Жюст. Стрілок був знайдений мертвим.

Про це повідомляє BFMTV.

Інформацію про те, що стрілок був знайдений мертвим підтвердив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен.

"Божевільний був знайдений мертвим", - повідомив він.

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В поліції повідомляли, що на пошуки стрілка було мобілізовано понад 300 жандармів.

Також на смерть трьох поліцейських відреагував президент Франції Еммануель Макрон.

"Вони втрутилися, щоб врятувати жінку, яка стала жертвою домашнього насильства в Пюї-де-Дом. Три жандарма були вбиті, четвертий поранений. Нація поділяє біль сімей. Вони захищали нас, ризикуючи своїм життям. Вони наші герої", - написав Макрон в Twitter.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Франції чоловік відкрив вогонь по поліцейським, які прибули на виклик про домашнє насильство. В результаті троє жандармів загинули, ще один був поранений. Стрілець підпалив свій будинок і втік.

Також РБК-Україна писало, що нещодавно в Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова. Поліцейські поранили і затримали стрілка, однак той пізніше помер у лікарні.

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