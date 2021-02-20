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Вбивство пішохода у центрі Києва: водія заарештували

Новость на русском → Київ, Субота 20 лютого 2021 23:45
Вбивство пішохода у центрі Києва: водія заарештували Фото: місце вбивства (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Водію, який підозрюється у завданні смертельного удару пішоходу в центрі Києва, обрано запобіжний захід. Його заарештували.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Вказане рішення ухвалив Печерський районний суд м. Києва.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

19 лютого у центрі Києва водій вдарив пішохода в ході раптово виниклої сварки. Потерпілий помер на місці, а водія затримали.

Нагадаємо, раніше в Києві на залізничному переїзді легковий ВАЗ потрапив під потяг, в результаті пасажир легковика від отриманих травм загинув на місці, а водія затримали за порушення правил дорожнього руху, яке призвело до смерті. Винуватцю аварії загрожує до 8 років в'язниці.

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