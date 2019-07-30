Вбивство патрульних у Дніпрі: екс-боєць "Торнадо" оскаржує довічне

Колишній боєць "Торнадо" Олександр Пугачов, засуджений до довічного позбавлення волі за жорстоке вбивство патрульних поліцейських у Дніпрі, оскаржує вирок суду присяжних Кіровського районного суду Дніпра. Про це повідомляє прес-служба Дніпровського апеляційного суду.

У цьому суді у вівторок, 30 липня, розпочався розгляд апеляційної скарги Пугачова.

"Сьогодні у Дніпровському апеляційному суді розпочали розгляд кримінального провадження за апеляційними скаргами Пугачова та його захисника на вирок суду присяжних Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 8 квітня", - йдеться у повідомленні.

Так, в ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду розглянула заяву Пугачова щодо перенесення слухання справи. У справі оголосили перерву до 17 вересня.

Нагадаємо, 8 квітня Кіровський райсуд Дніпра виніс Пугачову вирок: його засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох патрульних поліцейських у Дніпрі.

Як писало РБК-Україна раніше, 25 вересня 2016 року в Дніпрі співробітник патрульної поліції Артем Кутушев зупинив автомобіль, який проїхав на заборонний сигнал світлофора. Кутушев загинув у перестрілці зі злочинцем. Його напарниця Ольга Макаренко від отриманого вогнепального поранення померла на операційному столі.

У той же день стрілка, яким виявився розшукуваний за підозрою у скоєнні ряду тяжких злочинів уродженець Тамбовської області РФ і колишній боєць роти спецпризначення "Торнадо" Олександр Пугачов, поліція затримала в лікарні ім. Мечникова.

Відзначимо, справу про вбивство патрульних направили до суду в січні 2017 року.