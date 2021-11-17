RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вбивство патрульного в Рубіжному: затриманому поліцейському повідомили про підозру

Автор: Валерія Поліщук

Поліцейському, якого затримали за вбивство патрульного в Рубіжному, повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"На даний час слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру. За вбивство йому може загрожувати позбавлення волі строком до 15 років", - йдеться в повідомленні.

Фото: затриманому поліцейському повідомили про підозру у вбивстві патрульного в Рубіжному (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, в Рубіжному виявили тіло патрульного поліцейського з вогнепальними пораненнями та тілесними ушкодженнями.

Пізніше стало відомо, що вбивство сталося в адміністративній будівлі Управління патрульної поліції.

За підозрою у вбивстві патрульного затримали його колегу, який намагався втекти до Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рубежное