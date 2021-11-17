Вбивство патрульного в Рубіжному: затриманому поліцейському повідомили про підозру

Поліцейському, якого затримали за вбивство патрульного в Рубіжному, повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

"На даний час слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру. За вбивство йому може загрожувати позбавлення волі строком до 15 років", - йдеться в повідомленні.

Фото: затриманому поліцейському повідомили про підозру у вбивстві патрульного в Рубіжному (mvs.gov.ua)