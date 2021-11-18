Вбивство патрульного в Рубіжному: підозрюваного заарештували

Сєвєродонецький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві патрульного в Рубіжному. За рішенням суду він не зможе вийти під заставу.

Про це заявив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Луганської обласної прокуратури Євген Саєнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Сьогодні Сєвєродонецьким міським судом задоволено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою підозрюваному у вбивстві патрульного. Обрано безальтернативний запобіжний захід, тобто без права внесення застави", - заявив він.

Правоохоронці також повідомили, що підозрюваний у вбивстві патрульного намагався втекти до Росії, щоб після перебратися в ОРДЛО. Таким чином, він хотів сховатися від правоохоронних органів України.