Вбивство патрульного в Рубіжному: підозрюваного заарештували

Сєвєродонецький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві патрульного в Рубіжному. За рішенням суду він не зможе вийти під заставу.
Про це заявив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Луганської обласної прокуратури Євген Саєнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Сьогодні Сєвєродонецьким міським судом задоволено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою підозрюваному у вбивстві патрульного. Обрано безальтернативний запобіжний захід, тобто без права внесення застави", - заявив він.
Правоохоронці також повідомили, що підозрюваний у вбивстві патрульного намагався втекти до Росії, щоб після перебратися в ОРДЛО. Таким чином, він хотів сховатися від правоохоронних органів України.
Нагадаємо, 16 листопада в Рубіжному виявили тіло патрульного поліцейського з вогнепальними пораненнями та тілесними ушкодженнями.
Пізніше стало відомо, що вбивство сталося в адміністративній будівлі Управління патрульної поліції.
За підозрою у вбивстві патрульного затримали його колегу, який намагався втекти до Росії.