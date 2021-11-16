Вбивство патрульного в Рубіжному міг скоїти його колега: підозрюваного затримано

Поліція Луганської області затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві патрульного в Рубіжному. Кримінальну справу передадуть представникам Державного бюро розслідувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря поліції Луганської області Тетяну Погукай.
Повідомляється, що в ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали підозрюваного у скоєнні злочину.
"Оскільки до вбивства причетний працівник патрульної поліції, за рішенням прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці РБК-Україна повідомляло, що в Рубіжному виявили тіло патрульного поліцейського з вогнепальними пораненнями та тілесними ушкодженнями.
Пізніше стало відомо, що вбивство сталося в адміністративній будівлі Управління патрульної поліції.