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Вбивство патрульного в Рубіжному міг скоїти його колега: підозрюваного затримано

Автор: Артем Горовенко

Поліція Луганської області затримала чоловіка, який підозрюється у вбивстві патрульного в Рубіжному. Кримінальну справу передадуть представникам Державного бюро розслідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря поліції Луганської області Тетяну Погукай.

Повідомляється, що в ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали підозрюваного у скоєнні злочину.

"Оскільки до вбивства причетний працівник патрульної поліції, за рішенням прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці РБК-Україна повідомляло, що в Рубіжному виявили тіло патрульного поліцейського з вогнепальними пораненнями та тілесними ушкодженнями.

Пізніше стало відомо, що вбивство сталося в адміністративній будівлі Управління патрульної поліції.

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Рубежное