Вбивство Олешка: підозрюваний виїжджав на територію Криму

Сігіда може впливати на свідків по справі, чим може перешкоджати розслідуванню

Прокуратура заявляет, что Михаил Сигида, которого подозревают в организации убийства общественного активиста Виталия Олешко, после совершения преступления выезжал на территорию Крыма. Об этом в ходе судебного заседания заявил прокурор Юрий Грицай, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что суд начался с двухчасовой задержкой.

"Сигиде объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах. Установлено, что Сигида обеспечил исполнителей оружием и автотранспортом для совершения преступления. Выдвинутое подозрение обосновывается следующими доказательствами: протокол осмотра места происшествия, показания очевидцев, протоколы осмотра автомобилей. Допрошен как подозреваемый Матюшин,который рассказал о роли Сигида в совершении этого преступления, который рассказал о совершении этого преступления, обеспечил их жильем", - сказал прокурор.

По его словам, существует риск того , что Сигида может влиять на свидетелей по делу, чем может воспрепятствовать расследованию.

"После совершения преступления он уже выезжал на территорию Крыма. Он состоятельный человек и имеет финансовые возможности уклоняться от органов следствия. Учитывая все вышеизложенное, прошу продлить срок содержания под стражей Сигиде до 15 апреля текущего года", - добавил он.

Кроме того, адвокат Плецкая также заявила ходатайство о том, чтобы добавить к материалам ведомость о состоянии здоровья Михаила Сигиды.

"Прошу приобщить выписку о состоянии здоровья Сигиды, в которой есть документы, в частности кардиограмма ", - сказала она.

Напомним, 31 июля, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался.

РБК-Украина писало, что 23 января Запорожский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей Александра Обухова, которого подозревают в убийстве активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".