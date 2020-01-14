Вбивство Окуєвої здійснили з рідкісного для України автомата

Вбивство ветерана АТО Аміни Окуєвої було скоєно з рідкісного для України автомата. Про це у Facebook повідомив речник МВС України Артем Шевченко.

За даними експертизи, кілер в 600 метрах від місця розстрілу Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва скинув чеський армійський автомат калібру 7,62*39 мм.

"Він тільки зовні нагадує автомат Калашникова. Це насправді інша зброя, досить рідкісна на пострадянському просторі взагалі, а в Україні й поготів. Вона було передана злочинцю-стрілцю спеціально для скоєння вбивства, а це - чітка ознака замовного характеру злочину. І для нього були використані бронебійні патрони для більш смертельного ураження", - зазначив Шевченко.

Він також додав, що автомат Sa vz. 58 вироблявся до 1984 року, а в 2000 був знятий з озброєння. За його словами, ДНК-профіль з автомата виділили відразу, проте слідство тримало даний факт в таємниці.

Нагадаємо, раніше глава МВС України Арсен Аваков повідомив про затримання групи кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої в 2017 році.

На даний момент оголошено підозру одному з них, за інших перевіряють на причетність.