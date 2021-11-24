Вбивство в окупованій Макіївці: Україна в ТКГ закликала до розслідування смерті українця

Українська сторона в ТКГ закликала Росію до розслідування смерті Руслана Макарця в колонії окупованої Макіївки. Чоловік помер від ножових поранень 11 листопада 2021 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
Українська делегація закликала російську сторону забезпечити невідкладний доступ персоналу Червоного Хреста до місця інциденту для подальшого проведення розслідування всіх обставин смерті Макарця.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в колонії окупованої Макіївки від ножових поранень помер українець Руслан Макарець. Чоловіка затримали у 2019 році через, нібито, шпигунство на користь українських спецслужб. Загиблого було засуджено до 13 років позбавлення волі.