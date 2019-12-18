Вбивство мирного жителя на Донбасі кваліфікували як теракт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті обстрілу бойовиків в Мар'їнці загинув 56-річний місцевий житель

Прокуратура почала розслідування за статтею "теракт" у відношенні загибель мирного жителя в Мар'їнці на Донбасі, який отримав поранення в результаті обстрілу бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Наголошується, що Волноваська місцева прокуратура почала досудове розслідування за ознаками ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

"За даними слідства, 18 грудня 2019 року, близько 12:37, з тимчасово окупованої території Донецької області незаконними збройними формуваннями терористичної організації "ДНР" здійснено прицільний постріл з снайперської зброї по мирному громадянину - жителю міста Мар'їнка, який в цей час знаходився у дворі власного домоволодіння. Від кульового поранення в черевну порожнину 56-річний чоловік загинув на місці", - повідомили в ГПУ.

На даний момент встановлюються особи, причетні до вказаного злочину.

Раніше РБК-Україна писало, що протягом поточної доби, 18 грудня, бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті поранення отримав один український військовослужбовець. Противник обстріляв українські підрозділи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За минулу добу, 17 грудня, в результаті обстрілу збройних формувань Російської Федерації на Донеччині загинув один український військовий. Всього бойовики сім разів порушували режим припинення вогню.