Вбивство в Міннесоті: протести в Нью-Йорку завершилися масовими арештами

Протести в Нью-Йорку через вбивство афроамериканця в Міннесоті завершилися масовими арештами. На цей час відомо про не менш 70 затриманих.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Повідомляється, що не менше 70 людей заарештували в Нью-Йорку на акції протестів. За даними місцевої поліції, в натовпі демонстрантів був чоловік з ножем, ще один із затриманих на Манхеттені вдарив поліцейського в обличчя, а третій кинув у офіцера відро для сміття.

Також повідомляється, що поранення отримали двоє співробітників поліції. При цьому не повідомляється про постраждалих серед демонстрантів.

Зазначимо, що акції протесту охопили США після вбивства 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Зокрема, поліцейський кілька хвилин душив коліном лежачого на асфальті чоловіка, який кричав, що не може дихати. Незабаром після затримання Флойд помер у лікарні.

Нагадаємо, через масові протести в Міннесоті на вулиці вивели Національну гвардію США, в штаті почастішали зіткнення з поліцією і акти вандалізму.

Крім того, у ході протестів у самому Міннеаполісі (штат Міннесота) був застрелений один з демонстрантів.