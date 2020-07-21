Вбивство медика на Донбасі є воєнним злочином, - МЗС

Вбивство медика на Донбасі є воєнним злочином. Україна спілкувалась з міжнародними партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

У МЗС відзначили, що Україна цінує підтримку США та західних партнерів у цьому питанні.

"Ми знаємо вже картину того, що там відбувається", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, посольство України в США прокоментувало вбивство військового медика на Донбасі.

Зазначимо, у ЄС заявили, що вбивство військового медика на Донбасі є порушенням Росією мінських домовленостей і нормандського формату переговорів.

РБК-Україна писало, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.

За даним фактом прокуратура відкрила справу, кваліфікувавши дії бойовиків як військовий злочин.