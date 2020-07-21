Вбивство медика на Донбасі є воєнним злочином, - МЗС

Україна цінує підтримку західних партнерів
Вбивство медика на Донбасі є воєнним злочином. Україна спілкувалась з міжнародними партнерами.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
У МЗС відзначили, що Україна цінує підтримку США та західних партнерів у цьому питанні.
"Ми знаємо вже картину того, що там відбувається", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, посольство України в США прокоментувало вбивство військового медика на Донбасі.
Зазначимо, у ЄС заявили, що вбивство військового медика на Донбасі є порушенням Росією мінських домовленостей і нормандського формату переговорів.
РБК-Україна писало, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.
За даним фактом прокуратура відкрила справу, кваліфікувавши дії бойовиків як військовий злочин.