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Вбивство медика на Донбасі є воєнним злочином, - МЗС

Київ, Вівторок 21 липня 2020 10:21
Вбивство медика на Донбасі є воєнним злочином, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Україна цінує підтримку західних партнерів

Вбивство медика на Донбасі є воєнним злочином. Україна спілкувалась з міжнародними партнерами.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

У МЗС відзначили, що Україна цінує підтримку США та західних партнерів у цьому питанні.

"Ми знаємо вже картину того, що там відбувається", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, посольство України в США прокоментувало вбивство військового медика на Донбасі.

Зазначимо, у ЄС заявили, що вбивство військового медика на Донбасі є порушенням Росією мінських домовленостей і нормандського формату переговорів.

РБК-Україна писало, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик, який намагався евакуювати з поля бою тіло загиблого товариша по службі.

За даним фактом прокуратура відкрила справу, кваліфікувавши дії бойовиків як військовий злочин.

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