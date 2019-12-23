Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому: справу передали в суд

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт у справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Київської області.

Як наголошується, прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні год. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України.

За версією слідства, в травні цього року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватного будинку, ймовірно заради розваги здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян.

В результаті одного з проведених пострілів малолітня дитина отримала смертельне поранення. За даними слідства, двоє з зазначених чоловіків - колишні працівники поліції, неповнолітній син одного з них та їх товариш.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 червня 2019 року двоє п'яних поліцейських в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. Це все відбувалося недалеко від дитячого майданчика. В результаті стрілянини було поранено 5-річний хлопчик, який згодом помер.

Після цього ці два поліцейських були відсторонені від посад та затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їх підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хуліганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Після вбивства хлопчика керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київської області усунули від виконання службових обов'язків. Однак, пізніше стало відомо, що поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил.