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Вбивство Кирила Тлявова: суд залишив під вартою екс-поліцейського

Автор: РБК-Україна

Суд продовжив запобіжний захід колишньому поліцейському, обвинуваченому у вбивстві п'ятирічного Кирила Тлявова. Він буде перебувати під вартою до 16 лютого 2021 року.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова в Facebook.

За її словами, минулого тижня обвинуваченого госпіталізували і діагностували зараження коронавірусом. Напередодні судового засідання він відмовився від лікування без присутності адвоката, а вранці понеділка обвинувачений відмовився від огляду і перешкоджав доступу в палату.

У понеділок, 14 грудня, колишнього поліцейського конвоєм доставили на засідання суду. При цьому під час конвоювання він опирався і відмовлявся добровільно переміщатися.

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Засідання відклали для з'ясування стану здоров'я обвинуваченого. Лікар, який його оглянув, констатував кілька підвищену температуру і тиск.

"Після цього при спробі завести обвинуваченого в зал суду служба судової охорони не допустила його нібито через його діагнозу", - повідомила Венедиктова.

Суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про проведення обвинуваченому примусового повторного тесту на COVID-19.

Крім того, під час судового розгляду погіршився стан здоров'я законного представника неповнолітнього обвинуваченого. Суд вирішив відкласти засідання, однак не на 15 грудня, як клопотав прокурор, а на останній день дії запобіжного заходу - 16 грудня.

Нагадаємо, Кирило Тлявов загинув 31 травня минулого року. Двоє поліцейських в стані алкогольного сп'яніння Іван Приходько та Володимир Петровець вирішили постріляти в банки, в результаті нещасного випадку потрапили в дитини, який знаходився неподалік.

Крім того, двоє підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини - колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей - вийшли на волю з СІЗО.

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