Вбивство у Каховці: керівництво відділу поліції звільнили

У Херсонській області звільнили трьох поліцейських, які не забезпечили розслідування резонансного вбивства у Каховці. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Крім того, ще трьох поліцейських відсторонили від посад. Зазначається, що керівництво обласного главку поліції провело службове розслідування відносно начальника Каховського відділу поліції та працівників, які безпосередньо мали відношення до розслідування вбивства.

"За результатами розслідування трьох працівників відсторонили від займаної посади, трьох - звільнили з органів внутрішніх справ, ще до трьох співробітників застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді", - йдеться у повідомленні.

Уточнюють, що з посад звільнено керівництво Каховського відділу поліції. Щодо чергового відділу та відповідального від керівництва, які перебували у добовому наряді в день вбивства, а також стосовно слідчого, у провадженні якого знаходилося провадження щодо вбивства чоловіка, застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді неповної службової відповідності займаній посаді. Членів слідчо-оперативної групи, а саме слідчого та оперуповноваженого карного розшуку, які перебували на виклику про вбивство чоловіка, звільнено з органів внутрішніх справ України.

Крім того, старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Каховського відділу поліції, який на момент злочину перебував у компанії підозрюваного, також звільнений з органів внутрішніх справ України. За результатами службового розслідування щодо останнього матеріали направлені в Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, у справі про вбивство чоловіка в Каховці поліція проведе повторну експертизу. На неї будуть допущені представники сторони потерпілих.

Нагадаємо, 1 січня в Каховці чоловік зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Нападник перебував у компанії правоохоронців. Від отриманих травм потерпілий через кілька днів помер у лікарні. 4 січня відбулась масова акція протесту в Каховці.