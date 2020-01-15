Вбивство у Каховці: поліцейському повідомили про підозру у приховуванні злочину

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру працівнику Каховського відділу поліції в приховуванні резонансного вбивства у Каховці (ч. 1 ст. 396 ККУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідством встановлено, що старший інспектор з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції спотворив обставини вбивства 26-річного чоловіка.

За участю правоохоронця були штучно створені умови самооборони та приховані обставини, сліди та факт скоєння умисного вбивства, яке здійснив його товариш. Для цього поліцейський здійснив постріли у бік товариша зі зброї, що належала потерпілому, який на той час вже перебував без свідомості через отримання вогнепальних поранень.

Через дії підозрюваного, правоохоронні органи розглядали хибну версію вбивства з метою самозахисту.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше у Херсонській області звільнили трьох поліцейських, які не забезпечили розслідування резонансного вбивства у Каховці.

Нагадаємо, у справі про вбивство чоловіка в Каховці поліція проведе повторну експертизу. На неї будуть допущені представники сторони потерпілих.

Нагадаємо, 1 січня в Каховці чоловік зробив кілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Нападник перебував у компанії правоохоронців. Від отриманих травм потерпілий через кілька днів помер у лікарні.