Вбивство Гандзюк: засідання по обранню запобіжного заходу Павловському перенесли

Шевченківський районний суд Києва відклав засідання, на якому планували розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському. Відповідне рішення ухвалила суддя Олена Мелешак, передає РБК-Україна.

Таким чином, наступне засідання призначено на 18 квітня 14:00.

"На сьогоднішній день участь Павловського планувалася шляхом відеоконференцзв'язку. Однак у зв'язку з погіршенням здоров'я і самопочуття, він звернувся з письмовою заявою про відмову від участі у засіданні", - сказала суддя.

Крім того, на засідання не з'явився прокурор у справі.

Адвокат Павловського Максим Болдін повідомив, що його підзахисному необхідно зробити операцію.

"Мені стало відомо про те, що у Павловського погіршився стан здоров'я. Потрапити до нього в СІЗО не зміг, оскільки йому робили серйозну медичну допомогу", - сказав адвокат.

Станом на зараз Павловський знаходиться під вартою. Однак адвокат хотів просити суд змінити запобіжний захід на більш м'яку.

Крім того, Павловському також змінили підозру і вручили повторно ще 4 квітня. Таким чином, Павловському тепер інкримінують "покриття злочину", а не "вбивство".

Нагадаємо, 10 листопада 2018 року колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештували у справі про вбивство Катерини Гандзюк.