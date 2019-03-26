Вбивство Гандзюк: Закревська клопотатиме про долучення фільму до справи

Фото: Катерина Гандзюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закревська зазначила, що зараз не володіє матеріалами фільму

Адвокат у справі Катерини Гандзюк Євгенія Закревська заявила, що клопотатиме про долучення фільму "Гандзюк. Системне вбивство" до матеріалів кримінального провадження проти Владислава Мангера. Про це Закревська заявила у коментарі журналістам після засідання у Шевченківському райсуді Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

Фільм-розслідування був представлений журналістами у кінотеатрі вчора, 25 березня.

"Ніхто не володіє матеріалами фільму на даний момент. Як тільки я буду володіти матеріалами, вони обов'язково будуть долучені до матеріалів справи за моїм клопотанням", - розказала вона.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський суд мав розглянути клопотання прокуратури про зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру. Однак до фактичного розгляду клопотання суд так і не перейшов, оскільки сторона захисту заявила відвід головуючий судді.

Нагадаємо, як повідомлялося, журналісти в ході власного розслідування вбивства Катерини Гандзюк прийшли до висновку, що деякі херсонські правоохоронці причетні до злочину.

Як писало РБК-Україна раніше, Служба безпеки України може найближчим часом завершити досудове слідство у справі про вбивство херсонської активістки. У той же час, представник СБУ не підтвердив, що будуть встановлені всі особи, причетні до скоєння злочину.