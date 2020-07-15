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Вбивство Гандзюк: суд залишив Левіна під вартою

Київ, Середа 15 липня 2020 15:41
Вбивство Гандзюк: суд залишив Левіна під вартою
Фото: Олексій Левін (скрін slidstvo.info)
Автор: Игорь Литвиненко

Левін пробуде під вартою до 24 серпня

Київський апеляційний суд залишив під вартою Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Левін пробуде під вартою до 24 серпня.

Про це повідомили у прес-службі Київського апеляційного суду.

Відповідне рішення було прийнято колегій суддів у середу, 15 липня. Сторона захисту просила змінити міру запобіжного заходу для Левіна.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення.

Левін підозрюється за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в 2018 році на Катерину Гандзюк було скоєно напад біля її будинку, її облили концентрованої сірчаної кислотою. Активіста померла 4 листопада 2018 року. За даними слідства, замовлення на організацію нападу на Гандзюк Левін отримав від Владислава Мангера.

Раніше РБК-Україна писало, що звинувачення проти Левіна і Мангера можуть направити в суд наприкінці липня.

До цього суд продовжив утримання під вартою Владислава Мангера до 11 вересня.

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