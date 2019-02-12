Вбивство Гандзюк: суд оголосив перерву у розгляді справи по Мангеру

Суддя прийняв рішення про чотирьохгодинну перерву

В суде по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлен перерыв на четыре часа. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Адвокаты Мангера попросили время на то, чтобы ознакомиться с ходайством прокуратуры с аргументацией необходимости избрания меры пресечения.

По их словам, оно было выдано Мангеру в единственном экземпляре и осталось у его херсонских защитников, которые сейчас направляются в Киев. Адвокаты просили о переносе заседания на среду 13 марта, однако судья принял решения о 4-часовом перерыве.

"Мой клиент не является задержанным, мы не ограничены сроком в 72 часа. Мой подзащитный принимал участие в уголовном производстве, на вызовы появлялся, прибыл в суд", - заявил защитник Мангера.

Напомним, в 12:28 в Шевченковском районном суде Киева началось судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру.

Вчера Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрении председателю Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц.