Вбивство Гандзюк: суд оголосив перерву у розгляді справи по Мангеру

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Суддя прийняв рішення про чотирьохгодинну перерву

В суді щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголошено перерву на чотири години. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Адвокати Мангера попросили час на те, щоб ознайомитися з ходайством прокуратури з аргументацією необхідності обрання запобіжного заходу.

За їх словами, воно було видано Мангеру в єдиному екземплярі і залишилося у його херсонських захисників, які зараз прямують до Києва. Адвокати просили про перенесення засідання на середу 13 березня, проте суддя прийняв рішення про чотирьохгодинну перерву.

"Мій клієнт не є затриманим, ми не обмежені терміном до 72 години. Мій підзахисний брав участь у кримінальному провадженні, з'являвся на виклики, прибув до суду", - заявив захисник Мангера.

Нагадаємо, 12:28 у Шевченківському районному суді Києва почалося судове засідання по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру.

Вчора Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозрі голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.