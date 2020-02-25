Вбивство Гандзюк: Рябошапка повідомив, коли можна очікувати екстрадицію Левіна

Екстрадицію з Болгарії в Україну підозрюваного в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна можна очікувати з п'ятниці, 28 лютого. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає РБК-Україна.

За його словами, 28 лютого має завершитися термін подачі апеляції на екстрадицію з боку захисту Левіна.

Нагадаємо, наприкінці січня в Болгарії в ході спецоперації був затриманий Олексій Левін (Москаленко), який розшукувався за підозрою в причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Левін змінив зовнішність, проте його вдалося ідентифікувати за відбитками пальців. При затриманні у Левіна вилучили два паспорти.

Також повідомлялося, що суд у Болгарії прийняв рішення про екстрадиції в Україну затриманого раніше Левіна. Місцевий прокурор заявив, що суд визнав клопотання про екстрадицію Левіна обґрунтованим. При цьому адвокати підозрюваного в організації вбивства Гандзюк повідомили, що подадуть апеляцію на рішення про екстрадицію Левіна.

Як відомо, напад на Гандзюк сталося вранці 31 липня 2018 року в Херсоні. Невідомий облив активістку кислотою, після чого її госпіталізували. Разом з тим, медикам не вдалося врятувати життя дівчини, Гандзюк померла в лікарні 4 листопада.