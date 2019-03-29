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Вбивство Гандзюк: Рищука допитали на поліграфі

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 19:20
Вбивство Гандзюк: Рищука допитали на поліграфі
Фото: Євген Рищук (facebook.com/Євген Рищук)

Допит на поліграфі тривав шість годин

Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук дав свідчення на поліграфі у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє місцеве видання "Херсонщина за день".

Повідомляється, що Рищук перебував близько шести годин в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз на проведенні психологічної експертизи із застосуванням комп'ютерного поліграфа.

Також уточнюється, що він дав згоду на проведення цієї експертизи в Службі безпеки України.

Нагадаємо, за інформацією журналістів "Слідства.Інфо" в офіційному розслідуванні за незаконну вирубку та підпали лісів в Олешківському районі Херсонської області фігурує заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук. Раніше Євген Рищук повідомив, що тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків за власною заявою і збирається дати свідчення СБУ.

Додамо, журналісти в ході власного розслідування вбивства Катерини Гандзюк прийшли до висновку, що деякі херсонські правоохоронці причетні до злочину.

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