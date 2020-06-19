Вбивство Гандзюк: проти лікарів Мангера відкрили справу

Правоохоронці відкрили кримінальну справу проти лікарів Владислава Мангера - підозрюваного у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк. Причиною відкриття справ стала можлива видача Мангеру підроблених довідок про його стан здоров'я.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як зазначили в ОГП, поліцією було відкрито справу стосовно працівників Херсонського обласного кардіодиспансеру за двома статтями:

складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України);

вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила (ч 2 с. 343 ККУ).

Нагадаємо, напад на активістку Катерину Гандзюк відбувся влітку 2018 року, її облили концентрованою сірчаною кислотою. Через кілька місяців вона померла. На сьогодні відбувають покарання виконавців злочину. Владислав Мангер виступає у даній справі як замовник вбивства.

Зазначимо, 12 червня Печерський районний суд дозволив примусовий привід Мангера на судове засідання, де йому повинні були обрати запобіжний захід.

Пізніше лікарі видали висновок, що Мангера не можна транспортувати до Києва на судове засідання за станом здоров'я.

У підсумку Служба безпеки України 16 червня таки затримала Мангера і доставила його в суд.

У ніч на 19 червня Печерський районний суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 28 липня.