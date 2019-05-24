Убивство Гандзюк: Мангер заявив про проходження поліграфу

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, який є фігурантом у справі про напад на херсонську активістку Катерини Гандзюк, пройшов опитування із застосуванням поліграфа. Про це він заявив у Facebook.

За його словами, поліграф визначив "як правдиві" його відповіді про причетність до нападу на Гандзюк працівника СБУ Данила Доценка.

"Отже, поліграф (він же детектор брехні) пройдено. Відповіді на найболючіші питання, що цікавлять громадськість, надано. Чи знав я про те, що планується напад на Катерину Гандзюк? - ні. Чи брав я будь-яку участь в цих жахливих діях? - ні. Чи знаю я, де знаходиться замовник? - ні. Поліграф показав: ці та інші відповіді - правдиві", - йдеться у дописі.

Фото: результати поліграфу (facebook.com/vlad.manger)

Він додав, що процедура тривала більше 4 годин. За його словами, дослідження проводилося відповідно до вимог і стандартів американської Асоціації поліграфологів, Всеукраїнської асоціації поліграфологів і чинного законодавства України. Проводила процедуру експерт-поліграфолог Всеукраїнської асоціації поліграфологів психолог Тетяна Пономарьова.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Україна оголосила нову підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру у справі громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк . Тепер Мангера підозрюють не в замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк.

Додамо, що Владиславу Мангеру намагаються скасувати через суд його статус підозрюваного. Крім того, суд його залишив на посаді голови Херсонської облради.

РБК-Україна писало, що вчора Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проігнорували засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради для розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк.