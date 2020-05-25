Вбивство Гандзюк: Левіну продовжили арешт

Підозрюваному в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексію Левіну продовжили арешт. Він буде перебувати під вартою ще два місяці.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генерального прокурора.

"Сьогодні слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва задовольнив клопотання прокурорів і продовжив до липня запобіжний захід Левіну у вигляді утримання під вартою", - сказав джерело.

Він також зазначив, що розслідування справи Гандзюк завершено і Левін ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, у 2018 році невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованої сірчаною кислотою біля будинку. Вона померла 4 листопада 2018 року. Слідство встановило, що Левін отримав замовлення від Владислава Мангера на організацію нападу на Гандзюк, яка нібито заважала впроваджувати схеми за незаконну вирубку лісу, а також підривала авторитет Мангера в області.

Раніше в СБУ повідомили про завершення досудового розслідування вбивства Гандзюк.

Крім того, Олексій Левін відмовився від дачі показань і проведення з ним слідчих дій.