Вбивство Гандзюк: у Києві продовжили суд над Мангером

До цього суддя оголосив перерву на 4 години

Шевченковский районный суд Киева продолжил судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, адвокаты Мангера обратились к суду с просьбой перенести заседание на среду, 13 февраля, потому как они не успели ознакомиться с материалами дела. На заседание также прибыли его херсонские адвокаты. На данный момент материалы дела включают 31 документ на 182 листах.

РБК-Украина писало, что вчера Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора Юрий Столярчук вручил подозрении председателю Херсонского областного совета в организации заказа убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти, совершенного из корыстных мотивов, на заказ, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц.

Отметим, ранее стало известно, что Мангера исключили из партии "Батькивщина". Ему также рекомендовали покинуть пост председателя Херсонского облсовета.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ, в соответствии с законом, не имеет права задержать главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которому вручено подозрение в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.