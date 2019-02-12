Вбивство Гандзюк: у Києві продовжили суд над Мангером

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

До цього суддя оголосив перерву на 4 години

Шевченківський районний суд Києва продовжив судове засідання по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному в організації вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Адвокати Мангера звернулися до суду з проханням перенести засідання на середу, 13 лютого, тому що вони не встигли ознайомитися з матеріалами справи. На засідання також прибули його херсонські адвокати. На даний момент матеріали справи містять 31 документ на 182 аркушах.

РБК-Україна писало, що вчора Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора Юрій Столярчук вручив підозрі голові Херсонської обласної ради в організації замовлення вбивства, тобто умисного протиправного заподіяння смерті, вчиненого з корисливих мотивів, на замовлення, з особливою жорстокістю за попередньою змовою групою осіб.

Відзначимо, раніше стало відомо, що Мангера виключили з партії"Батьківщина". Йому також рекомендували покинути пост голови Херсонської облради.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ, відповідно до закону, не має права затримати голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якому вручено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.