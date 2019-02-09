Вбивство Гандзюк: у Києві поліція затримала під час акції активістів

Правоохоронці заявили, що отримали виклик про "підозрілих людей"

Во время проведения акции "Кто заказал Катю Гандзюк" на Контрактовой площади, вблизи съезда партии Юлии Тимошенко, правоохранители задержали около десяти активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора С14 Сергея Мазура в Facebook.

В то же время сообщается, что со слов правоохранителей, они повезли задержанных в районный отдел полиции для проверки документов. Полицейские заявили, что получили вызов на 102 о "подозрительных людях", поэтому провели задержание, чтобы "избежать провокаций".

Активисты призвали всех неравнодушных выйти на поддержку активистов к отделению полиции.

Фото: задержание активистов (facebook.com/stas.kozluk)

Ранее сообщалось в Белой Церкви полиция задержала 7 человек за хулиганство на митинге Тимошенко. Во время выступления кандидата неизвестные лица бросили две дымовые шашки в людей, присутствующих на встрече, полиция задержала семерых человек, которые находились на площади, в п'пять из них изъяли 7 предметов, похожих на дымовые шашки.