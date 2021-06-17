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Вбивство Гандзюк: у Києві з фаєрами протестували під будівлею МВС

Автор: Дмитро Левицький

У Києві проходить акція пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Декілька сотень людей ввечері прийшли до будівлі Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Активісти зібралися на акцію в день народження херсонської активісти. Вони вимагають притягнути до відповідальності виконавців та замовників вбивства Гандзюк.

Учасники акції скандували "Хто замовив Катю Гандзюк?", зробили декілька написів на асфальті під будівлею міністерства, а також запалили фаєри. Акція проходить мирно, сутичок не відбувалося, затримання також не проводилися.

Фото: акція через вбивство Катерини Гандзюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.

Нагадаємо, фігурантам справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру та Олексію Левіну продовжили запобіжний захід до 9 липня.

Більше про цю справу читайте в матеріалі - "Шлях до замовника: чи зможе влада завершити справу про вбивство Гандзюк".

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КиївМіністерство внутрішніх справ УкраїнипротестКатерина Гандзюк