Вбивство Гандзюк: ГПУ направила до суду обвинувальні акти

ГПУ направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке розслідувалось ГСУ СБУ стосовно п’яти осіб, які обвинувачуються у вбивстві громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.

Нагадаємо, раніше ГПУ повідомила, що у справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є ймовірними виконавцями злочину. Зокрема, раніше було повідомлені підозри за ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) змінено на ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).

Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку. Також прокуратура змінила підозру ймовірним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському, над яким триває суд.

Також ГПУ змінила підозру підозрюваному в замовленні вбивства Владиславу Мангеру. РБК-Україна також писало, що Мангер уже вийшов на роботу.

Після цього під будинком генерального прокурора України Юрія Луценка активісти провели акцію через відсутність результатів розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.