ru
ua

Вбивство Гандзюк: під будинком Луценка активісти запалили фаєри


Учасники вимагають розслідувати вбивство Гандзюк

Під будинком генерального прокурора України Юрія Луценка активісти проводять акцію через відсутність результатів розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції запалили фаєри і розвісили банери з написами "Хто замовив Катю Гандзюк". В акції беруть участь близько 30 людей. Учасники вимагають розслідувати вбивство Гандзюк.

Сам Луценко до учасників акції не вийшов. Зазначимо, на місці перебувають правоохоронці.

 

Фото: акція під будинком Луценко (РБК-Україна)

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України оголосила нову підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру по справі громадської активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Тепер Мангера не підозрюють у замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу). Санкція такого злочину передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Додамо, раніше стало відомо, що підозрювані в нападі на Гандзюк пішли на угоду зі слідством. Зокрема, передбачуваним нападникам змінили підозри. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення, а до 10 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили підозри вірогідним виконавцям. Були змінені раніше повідомлені підозри на ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) , ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення). Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку.

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"
Читати всі новини