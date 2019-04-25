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Вбивство Гандзюк: під будинком Луценка активісти запалили фаєри

Новини » Суспільство    25.04.2019 - 21:50
Вбивство Гандзюк: під будинком Луценка активісти запалили фаєри
Фото: акція під будинком Луценка (twitter.com/Panbrat_)

Учасники вимагають розслідувати вбивство Гандзюк

Під будинком генерального прокурора України Юрія Луценка активісти проводять акцію через відсутність результатів розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції запалили фаєри і розвісили банери з написами "Хто замовив Катю Гандзюк". В акції беруть участь близько 30 людей. Учасники вимагають розслідувати вбивство Гандзюк.

Сам Луценко до учасників акції не вийшов. Зазначимо, на місці перебувають правоохоронці.

 

Фото: акція під будинком Луценко (РБК-Україна)

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України оголосила нову підозру голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру по справі громадської активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк.

Тепер Мангера не підозрюють у замовленні вбивства, а в замовленні побиття Гандзюк (частина 2 статті 121 Кримінального кодексу). Санкція такого злочину передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Додамо, раніше стало відомо, що підозрювані в нападі на Гандзюк пішли на угоду зі слідством. Зокрема, передбачуваним нападникам змінили підозри. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення, а до 10 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили підозри вірогідним виконавцям. Були змінені раніше повідомлені підозри на ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, - ред.) , ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення). Змінили підозру В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку.

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