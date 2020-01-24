Вбивство Гандзюк: в Болгарії затримали Левіна

Співробітниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України був затриманий Олексій Левін (Москаленко), який розшукувався за підозрою у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, Левіна затримали на території Болгарії.

"Це затримання - яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів та замовників є вкрай важливим для всіх нас. Це - наш пріоритет. Суспільство чекає від нас результатів і ми цілеспрямовано рухаємось до того, аби поставити в цій справі фінальну крапку", - заявив голова СБУ Іван Баканов.

РБК-Україна повідомляло, що Генеральною прокуратурою було розпочато ряд обшуків з метою відшукання додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на Гандзюк.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Служба безпеки України і Генеральна прокуратура обіцяли найближчим часом поінформувати суспільство про нові вагомі результати у справі Гандзюк.

До цього Генпрокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі про напад на Катерину Гандзюк.

Раніше повідомлялося, ГПУ зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

РБК-Україна писало, що 31 липня 2018 року в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Її госпіталізували. Громадська активістка померла 4 листопада в результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвилася в результаті великих хімічних опіків тіла.