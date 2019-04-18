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Вбивство Гандзюк: активісти запалили файєри


Близько 30 активістів зібрались під будівлею суду із плакатами

Учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" під будівлею Шевченківського суду Києва, де сьогодні розглядали клопотання про зміну запобіжного заходу підозрюваному у організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському, запалили файєри та петарди. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Близько 30 людей зібрались під будівлею суду із плакатами. Вони прийшли на судове засідання. Зазначимо, що Шевченківський районний суд Києва вдруге відклав розгляд клопотання захисту Ігоря Павловського з приводу зміни запобіжного заходу на 19 квітня. Відповідне рішення винесла суддя Олена Мелешак.

Фото: акція під будиноком суду (facebook.com/gandziukgate)

Раніше Шевченківський районний суд Києва дозволив підозрюваному в замовленні вбивства Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру працювати на посаді голови Херсонської облради. Слідчий просив відсторонити Мангера ще на два місяці. Раніше повідомлялось, що на Мангера надягнули електронний браслет і забрали закордонні паспорти. 

Мангера підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. У лютому йому призначили заставу і відпустили на свободу.

Нагадаємо, на Гандзюк напали влітку 2018 року, на неї вилили літр сірчаної кислоти. Через декілька місяців активістка померла у лікарні.

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