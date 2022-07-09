Вбивство колишнього прем'єра Японії та катастрофа з водою у Маріуполі: новини за 8 липня

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе загинув внаслідок замаху, у Маріуполі не зможуть відновити водопостачання, Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 8 липня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський зробив важливу заяву про закінчення війни

Завершити військову частину війни Росії проти України можна до кінця цього року. Україна зможе прийти до того моменту, коли Росії доведеться сісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню CNN.

"Це (закінчення війни до кінця року, - ред.) залежить від нас, від вас і від того, хто зверху. Якщо наша держава буде об'єднана, такою як зараз. Якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів вчасно і якщо удача і Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато чого зробити до кінця цього року. Я впевнений, можна завершити військову частину цієї війни", - заявив він. Зеленський додав, що переговори стануть фінальною частиною війни.

Кримський міст - "законна мета" для України, - екс-командувач НАТО

Україна може завдати нищівного удару по Кремлю, атакувавши міст через Керченську протоку, що з'єднує материкову Росію з Кримом. Про це заявив американський генерал, колишній командувач силами НАТО Філіп Брідлав.

Він заявив, що всі мости мають свої слабкі місця і при правильному виборі мети Керченський міст може стати непридатним для експлуатації на деякий час. Генерал додав, що атака на міст з боку України була б виправдана.

У Маріуполі не зможуть відновити водопостачання: названа причина

Окупаційна "влада" Маріуполя визнала, що відновлення водопостачання в Лівобережному районі неможливе. Водовід знищений російськими ракетами.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Маріуполі - катастрофа з водою. Деякі з містян через відсутність води втрачають свідомість прямо на вулицях.

Рада припинила повноваження нардепа Новинського

Верховна рада на засіданні 8 липня 2022 року припинила повноваження народного депутата Вадима Новинського. На даний момент у складі Ради залишається 420 нардепів.

Два дні тому Новинський заявив, що після окупації Маріуполя вирішив скласти повноваження народного депутата та зосередитись на гуманітарній, громадській діяльності та на бізнесі. Він також додав, що хоче брати участь у відновленні зруйнованих храмів УПЦ.

Канада ввела санкції проти патріарха Кирила

Канада прийняла рішення ввести санкції проти глави російської церкви патріарха Кирила.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Канади.

У відомстві повідомили, що патріарх Кирило потрапив під санкції, оскільки ідентифікований як російський агент з дезінформації, який несе відповідальність за забезпечення і підтримку неспровокованого і невиправданого вторгнення Росії в Україну.

Колишній прем'єр Японії помер після замаху на нього

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у п'ятницю, 8 липня, після замаху. В Абе стріляли від час виступу в місті Нара. Він відразу ж втратив свідомість і був госпіталізований.

За попередньою інформацією, політик був поранений в районі легенів і шиї. Стрілка відразу ж затримала поліція. Ним виявився 41-річний місцевий житель. Кілер раніше служив у морських силах самооборони.

Україну охопить дощами, а температура знизиться до "холоднечі": синоптики оновили прогноз

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