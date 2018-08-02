Вбивство бійця АТО у Бердянську: прокуратура повідомила про підозри чотирьом затриманим

Прокуратура готує клопотання про тримання під вартою підозрюваних в убивстві Віталія Олешка

У рамках розслідування вбивства у Бердянську бійця антитерористичної операції (АТО), громадського активіста Віталія Олешка, прокуратура повідомила про підозру чотирьом затриманим. Про це у Facebook повідомив речник генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко.

За його словами, підозру чотирьом затримано повідомлено за фактом убивства за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України). У даному кримінальному провадженні тривають слідчі дії.

"Наразі до Бердянського міськрайонного суду готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначив Лисенко.

Також додав, що хід розслідування контролюється прокуратурою Запорізької області. Зловмисники були затримані в результаті спецоперації "Сирена" у день вбивства Олегшка, 31 липня, на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.

Нагадаємо, 1 серпня 2018 року у поліції повідомили, що на даний час слідство відпрацьовує кілька версій вбивства 43-річного бійця антитерористичної операції Віталія Олешко.

Крім того, у ході брифінгу начальник головного управління Нацполіції в Запорізькій області Сергій Коміссаров заявив, що слідство також не виключає причетність нардепа Олександра Пономарьова від "Волі народу" до вбивства Віталія Олешка у Бердянську.